أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.
متحدث البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ5.7 مليون منزل من 2013 وحتى 2020
انفوجراف..19 مليار جنيه إجمالي الدعم الاجتماعي والنقدي بموازنة "2020/2021”
عروسان يحتفلان بزفافهما فى ميدان التحرير ويلتقطان صورا تذكارية.. فيديو
لماذا سقطت دعوات الإخوان للحشد فى 20 سبتمبر؟ أستاذ علوم سياسية يجيب
السيسى يوجه بالتنسيق لتعظيم المقومات السياحية العالمية بمحيط سانت كاترين
رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج
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