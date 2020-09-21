أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

متحدث البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ5.7 مليون منزل من 2013 وحتى 2020