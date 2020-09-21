اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:14 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب لؤى على

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

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انفوجراف..19 مليار جنيه إجمالي الدعم الاجتماعي والنقدي بموازنة "2020/2021”
 
عروسان يحتفلان بزفافهما فى ميدان التحرير ويلتقطان صورا تذكارية.. فيديو
 
لماذا سقطت دعوات الإخوان للحشد فى 20 سبتمبر؟ أستاذ علوم سياسية يجيب
 
السيسى يوجه بالتنسيق لتعظيم المقومات السياحية العالمية بمحيط سانت كاترين
 

 


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الصحة

كورونا

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