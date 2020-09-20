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المالية: تعديل فئات التعريفة الجمركية يحمى المصنعين ويشجع الصناعة الوطنية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:44 م
المالية: تعديل فئات التعريفة الجمركية يحمى المصنعين ويشجع الصناعة الوطنية وزير المالية
كتب عامر مصطفى

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أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف حماية المصنعين والمنتجين في مصر.
 
ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي.
 
وأوضح مجدى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالسيارات الكهربائية ومحطات تموين المركبات، ولذلك تم تخفيض الرسوم الجمركية على معدات محطات تموين الكهرباء لتشجيع التوسع في بناء تلك المحطات في مصر.
 
وأضاف أن استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام كان يضر بالصناعات المحلية التامة، ولذلك تم تفادي هذا الأمر في القرار الجمهورية الجديد.

المالية

التعريفة الجمركية

الجمارك

المصنعين

الصناعة الوطنية

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