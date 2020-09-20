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رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر

الأحد، 20 سبتمبر 2020 07:00 م
رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزراء المعنيين شرحوا جهود التفاوض السابقة مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة "التابلت" فى مصر.
 
وأوضح المستشار نادر سعد ، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلى لـ "التابلت"، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل فى توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60 %، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الفنية التى تطلبها فى المنتج، مشيراً إلى أن مصر لديها سوق واعدة من المستخدمين، يقدر بالملايين.
 
اجتماع بشأن توطين صناعة التابلت فى مصر (1)
 

 

اجتماع بشأن توطين صناعة التابلت فى مصر (2)
 

 

اجتماع بشأن توطين صناعة التابلت فى مصر (3)
 

 

اجتماع بشأن توطين صناعة التابلت فى مصر (4)

 


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