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متحدث البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ5.7 مليون منزل من 2013 وحتى 2020

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:52 م
متحدث البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ5.7 مليون منزل من 2013 وحتى 2020 المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وقف استيراد الغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار سنويا مع زيادة الاستخدامات من الغاز الطبيعى كالمشروع القومى الذى يتبناه الرئيس من التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث أنه من 2013 حتى 2020 تم توصيل الغاز لـ 5.7 مليون منزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه من خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للغاز تم استعراض أهم نتائج الأعمال التي تحققت في صناعة الغاز، موضحاً أن لدينا صناعة غاز قوية جدا وخلال 4 سنوات شاهدنا محاولات ضخمة في صناعة الغاز بداية من دعم الرئيس السيسى ومتابعته للسياسات والخطط التي وضعتها وزارة البترول.

وأشار إلى أنه تم إيقاف استيراد الغاز المسال في سبتمبر 2018 وأصبح لدينا اكتفاء ذاتى ثم فائض بدأنا تصديره والآن القدرة الإنتاجية قد نصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، والأسعار في السوق العالمى منخفضة وكان هناك استهلاك في محطات الكهرباء وهى ذات كفاءة أعلى، لا يصح التصدير بأسعار منخفضة.

وأوضح أن من أهم التحولات التي حدثت أن هناك شركات عالمية عادت للعمل في مصر وحصلوا على مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط، وهو حوض غازى كبير والاحتمالات فيه ضخمة، مضيفا أن هناك بئرا موجودا في منطقة نورس الكبرى تم حفره وعندما نعلن يكون عن الاكتشافات الكبيرة.

 


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وزارة البترول

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