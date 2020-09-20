اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء فى كفر الدوار

الأحد، 20 سبتمبر 2020 07:24 م
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء فى كفر الدوار جثة -أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز كفر الدوار بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة، حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية القادوسى التابعة لمركز كفر الدوار استخدم فيها العصى والأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأحداث، ومنع تجددها مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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