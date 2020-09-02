الدولية للطاقة النووية تعرب عن قلقها لاستمرار النشاط النووي في كوريا الشمالية

كتبت - هند المغربي

قالت الوكالة الدولية للطاقة النووية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الأربعاء إن استمرار النشاطات النووية لكوريا الشمالية مصدر "قلق جدي"، وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن "استمرار البرنامج النووي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي"

يذكر أن واشنطن بذلت جهوداً مع بيونج يانج لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي. وبعد محادثات بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب و الكوري الشمالي كيم جونج أون، عادت الأمور إلى نقطة الصفر. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات بسبب نشاطها النووى المتمثل في إنشاء مفاعلات نووية كما تخوض الدولة الواقعة فى شرق آسيا صراعات لا تنتهى مع الولايات المتحدة بسبب نفس الملف.