حصاد الوزارات.. الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل متطوعى أبحاث علاج كورونا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل متطوعى أبحاث علاج كوروناالسبت، 12 سبتمبر 2020 05:00 م
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