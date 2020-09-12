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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل متطوعى أبحاث علاج كورونا

السبت، 12 سبتمبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل متطوعى أبحاث علاج كورونا
كتبت آية دعبس

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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