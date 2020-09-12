التعليم تواصل استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة الدور الثانى

محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجارى 2019،2020.

كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن باب التظلمات مفتوح ومن له حق سوف يحصل عليه، مضيفا أن هناك ضوابط للحصول على زيادة فى التظلمات منها أن يكون الطالب لم يتم تجميع درجة لسؤال بعينة أو خطأ فى رصد الدرجة أو طالب لم يتم تصحيح جزئية معينة ، مشيرا الى أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.