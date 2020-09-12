اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية تؤكد: 53% من الوجهات السياحية عالميا خففت قيود السفر أول سبتمبر

السبت، 12 سبتمبر 2020 12:14 م
السياحة العالمية تؤكد: 53% من الوجهات السياحية عالميا خففت قيود السفر أول سبتمبر السفر بعد كورونا
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منظمة السياحة العالمية إنه بحلول أول سبتمبر بدأت غالبية الوجهات حول العالم (53٪) الآن في تخفيف قيود السفر التي تم فرضها استجابةً لوباء COVID-19. 
 
وأشارت فى احصائية جديدة إلى أنه رغم أن الكثيرين لا يزالون حذرين في ضوء تطور الوباء ، فإن الإصدار السابع من منظمة السياحة العالمية "قيود السفر ذات الصلة بـCOVID-19: مراجعة عالمية للسياحة" يؤكد الاتجاه المستمر نحو استئناف السياحة التدريجي.
 
ووجد البحث الذي أجرته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة للسياحة أن ما مجموعه 115 وجهة (53 ٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) قد خففت قيود السفر ، بزيادة قدرها 28 منذ 19 يوليو. 
 
ورفعت اثنتان من هذه القيود جميع القيود ، في حين أن 113 المتبقية لا تزال تطبق بعض التدابير التقييدية.
 
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "القيادة المنسقة والتعاون المعزز بين الحكومات يعني أن السياحة تستأنف ببطء ولكن بثبات في أجزاء كثيرة من العالم. إن البدء في تخفيف القيود المفروضة على السفر يفتح أيضًا الأبواب أمام عودة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة. 
بينما يجب أن نظل يقظين وحذرين ، فإننا نشعر بالقلق إزاء تلك الوجهات التي تخضع لقيود سفر كاملة مستمرة ، لا سيما عندما تكون السياحة شريان الحياة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مهددة ".
 
وأوضحت المنظمة انه لأول مرة ، يتضمن تقرير قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19 بيانات أساسية عن البنية التحتية للصحة والنظافة المعمول بها في الوجهات ، مع تحليل معدل الإشعارات بحالات COVID-19 الجديدة.
و يتيح ذلك لمنظمة السياحة العالمية تحديد العوامل التي تؤثر على قرارات الوجهات لتخفيف القيود. والجدير بالذكر أن التقرير يوضح:
 
وبوجه عام ، تتمتع الوجهات التي خففت قيود السفر بمستويات عالية أو عالية جدًا من البنية التحتية للصحة والنظافة. كما أنها تميل إلى أن تكون معدلات الإصابة بفيروس COVID-19 منخفضة نسبيًا.
 
وفي الاقتصادات المتقدمة ، خففت 79٪ من الوجهات السياحية القيود بالفعل، وفي الاقتصادات الناشئة ، فعل ذلك 47٪ فقط من الوجهات.
 
في الوقت نفسه ، يُظهر التقرير أن العديد من الوجهات حول العالم تتوخى الحذر الشديد بشأن تخفيف قيود السفر التي فرضتها استجابة للوباء ، وقد اتخذ بعضها إجراءات صارمة في محاولة للحفاظ على سلامة مواطنيها، بينما 93 وجهة (43 ٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) تواصل إغلاق حدودها تمامًا أمام السياحة ، منها 27 كانت قد أغلقت حدودها تمامًا لمدة 30 أسبوعًا على الأقل.

السياحة العالمية

قيود السفر

السياحة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"رجال الأعمال" تؤكد خفض تحليل الـ PCR بالمطارات المصرية يساهم فى دعم السياحة

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:00 ص

قرارات هامة لدعم السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان.. اقرأ التفاصيل

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:30 ص

4 مطالب لرجال الأعمال على مائدة وزير السياحة منها تفعيل مبادرات البنك المركزى

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 09:00 م

وزير السياحة والآثار يختتم زيارته بالأقصر بقرار فتح المراكب العائمة مطلع أكتوبر.. يتابع ترميم 29 تمثالا للكباش بالكرنك ويلتقى بأفواج سياحية ويهديهم زيارات مجانية لمقبرة توت عنخ آمون والمتاحف الفرعونية.. صور

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 08:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة