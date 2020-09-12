السياحة العالمية تؤكد: 53% من الوجهات السياحية عالميا خففت قيود السفر أول سبتمبر

كتبت آمال رسلان

قالت منظمة السياحة العالمية إنه بحلول أول سبتمبر بدأت غالبية الوجهات حول العالم (53٪) الآن في تخفيف قيود السفر التي تم فرضها استجابةً لوباء COVID-19.

وأشارت فى احصائية جديدة إلى أنه رغم أن الكثيرين لا يزالون حذرين في ضوء تطور الوباء ، فإن الإصدار السابع من منظمة السياحة العالمية "قيود السفر ذات الصلة بـCOVID-19: مراجعة عالمية للسياحة" يؤكد الاتجاه المستمر نحو استئناف السياحة التدريجي.

ووجد البحث الذي أجرته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة للسياحة أن ما مجموعه 115 وجهة (53 ٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) قد خففت قيود السفر ، بزيادة قدرها 28 منذ 19 يوليو.

ورفعت اثنتان من هذه القيود جميع القيود ، في حين أن 113 المتبقية لا تزال تطبق بعض التدابير التقييدية.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "القيادة المنسقة والتعاون المعزز بين الحكومات يعني أن السياحة تستأنف ببطء ولكن بثبات في أجزاء كثيرة من العالم. إن البدء في تخفيف القيود المفروضة على السفر يفتح أيضًا الأبواب أمام عودة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة.

بينما يجب أن نظل يقظين وحذرين ، فإننا نشعر بالقلق إزاء تلك الوجهات التي تخضع لقيود سفر كاملة مستمرة ، لا سيما عندما تكون السياحة شريان الحياة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مهددة ".

وأوضحت المنظمة انه لأول مرة ، يتضمن تقرير قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19 بيانات أساسية عن البنية التحتية للصحة والنظافة المعمول بها في الوجهات ، مع تحليل معدل الإشعارات بحالات COVID-19 الجديدة.

و يتيح ذلك لمنظمة السياحة العالمية تحديد العوامل التي تؤثر على قرارات الوجهات لتخفيف القيود. والجدير بالذكر أن التقرير يوضح:

وبوجه عام ، تتمتع الوجهات التي خففت قيود السفر بمستويات عالية أو عالية جدًا من البنية التحتية للصحة والنظافة. كما أنها تميل إلى أن تكون معدلات الإصابة بفيروس COVID-19 منخفضة نسبيًا.

وفي الاقتصادات المتقدمة ، خففت 79٪ من الوجهات السياحية القيود بالفعل، وفي الاقتصادات الناشئة ، فعل ذلك 47٪ فقط من الوجهات.

في الوقت نفسه ، يُظهر التقرير أن العديد من الوجهات حول العالم تتوخى الحذر الشديد بشأن تخفيف قيود السفر التي فرضتها استجابة للوباء ، وقد اتخذ بعضها إجراءات صارمة في محاولة للحفاظ على سلامة مواطنيها، بينما 93 وجهة (43 ٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) تواصل إغلاق حدودها تمامًا أمام السياحة ، منها 27 كانت قد أغلقت حدودها تمامًا لمدة 30 أسبوعًا على الأقل.