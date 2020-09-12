اليوم السابع
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الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل متطوعي إجراء أبحاث إكلينيكية للقاح كورونا

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:01 م
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسجيل متطوعي إجراء أبحاث إكلينيكية للقاح كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، على أن يكون تدشينه غدا الأحد. 
 
 
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت  اليوم السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً الي أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات والتي ستساهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في ٤ دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم  21 يوماً، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل. 
 
 

الصحة

لقاح كورونا

التجارب السريرية

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