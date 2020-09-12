تنسيق 2020.. الانتهاء من ترشيح 2986 استنفذوا رغباتهم بالمرحلة الثانية

كتب محمد صبحى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن الانتهاء من ترشيح 2986 طالبا من الذين استنفذوا رغباتهم أثناء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق من طلاب الشعبة العلمية والأدبية.

وأضاف السيد عطا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المقصود باستنفاذ الرغبات تضمين الطلاب رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، لافتا إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الالكترونى لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن وباقى شروط وقواعد القبول.

وانطلقت اليوم السبت، مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات الجامعية سواء للكليات المناظرة أو غير المناظرة، ومن المقرر أن تستمر المرحلة حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وفى حدود النسبة المقررة 10%.

وحدد القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 11/8/2020 بشأن نظام وقاعد القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية عدد من القواعد والضوابط المتبعة فى مرحلة تقليل الاغتراب، التى من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 12 سبتمبر وذلك على النحول التالى:-

التحويل إلى كلية غير مناظرة حيث يسمح للطالب، الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق لكلية ما ،خارج أو داخل منطقته الجغرافية "أ" بالتحويل إلى كلية غير مناظرة فى منطقته الجغرافية "أ" فقط وبشرط ضرورة توافر :-

1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها " انتظام- انتساب موجه".

2- وجود مكان خال بالكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها ضمن الأماكن المقرر لكل شهادة من الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية " على حدة.

3- استيفاء الطالب باقى قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

كما وضع القرار الوزارى قواعد التحويل إلى كلية مناظرة وهى :-

1- يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج منطقته الجغرافية أ بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية أ فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

2- فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى " أ " يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى "أ" بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية "أ".

3- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التي تطبق نظامى القبول " الانتظام- الانتساب الموجه " يجب مراعاة ما يلى:

- فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما "انتظام" ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب يكون التحويل اذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجمع درجات قبلته الكلية التي يرغب فى التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الوافقه على تحويله وفقا لنظام الانتظام، واذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوى أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب فى التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه.

- فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما "انتساب موجه" ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب يكون التحويل وفقا لنظام الانتساب الموجه .

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الخد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإدارى عن طريق الجامعة مباشرة ويشترط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى.