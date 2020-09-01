91% من قراء اليوم السابع يتوقعون عودة الدروس الخصوصية مع بداية السنة الدراسية

توقع 91% من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع بشأن توقع عودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أن تعود الظاهرة مرة أخرى.

وأجرى اليوم السابع استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن عودة الدروس الخصوصية، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وجاءت النتيجة بأغلبية 91% من المشاركين بتوقع عودة الدروس، بينما يرى 9% أن الدروس الخصوصية لن تعود مرة أخرى، وأن وزارة التعليم ستتمكن من التعامل مع الظاهرة، والقضاء عليها في كل المحافظات، لا سيما بعد تشديد الحكومة على مواجهة الدروس الخصوصية، والتوجيه بغلق السناتر على مستوى الجمهورية.