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91% من قراء اليوم السابع يتوقعون عودة الدروس الخصوصية مع بداية السنة الدراسية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:18 ص
91% من قراء اليوم السابع يتوقعون عودة الدروس الخصوصية مع بداية السنة الدراسية استطلاع اليوم السابع

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توقع 91% من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع بشأن توقع عودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أن تعود الظاهرة مرة أخرى.

وأجرى اليوم السابع استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن عودة الدروس الخصوصية، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وجاءت النتيجة بأغلبية 91% من المشاركين بتوقع عودة الدروس، بينما يرى 9% أن الدروس الخصوصية لن تعود مرة أخرى، وأن وزارة التعليم ستتمكن من التعامل مع الظاهرة، والقضاء عليها في كل المحافظات، لا سيما بعد تشديد الحكومة على مواجهة الدروس الخصوصية، والتوجيه بغلق السناتر على مستوى الجمهورية.

 

استطلاع اليوم السابع
استطلاع اليوم السابع

 


الدروس الخصوصية

عودة الدروس

عودة الدروس الخصوصية

وزارة التعليم

قرارات الحكومة بشأن الدروس

اليوم السابع بلس

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