حاكم مصرف لبنان يعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أن بلاده تتمنى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى واستمرار المفاوضات، مشيرا إلى أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني.
وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية، لافتا إلى أن الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه لن يتم استخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي متابعا: "نأمل أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة.. وتواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي ودفاترنا مفتوحة للجميع"، ومشددا على أن حجم السوق السوداء فى البلاد لا يؤثر على أسعار العملة.
وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزى استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
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