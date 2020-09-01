حاكم مصرف لبنان يعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى

كتب محمد عبد العظيم

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أن بلاده تتمنى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى واستمرار المفاوضات، مشيرا إلى أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني.

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية، لافتا إلى أن الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب.

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه لن يتم استخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي متابعا: "نأمل أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة.. وتواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي ودفاترنا مفتوحة للجميع"، ومشددا على أن حجم السوق السوداء فى البلاد لا يؤثر على أسعار العملة.

وكان مصرف لبنان المركزى قد أبلغ البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة فى حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزى .