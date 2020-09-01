اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حاكم مصرف لبنان يعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:08 ص
حاكم مصرف لبنان يعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أن بلاده تتمنى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى واستمرار المفاوضات، مشيرا إلى أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني. 

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية، لافتا إلى أن الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب. 

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه لن يتم استخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي متابعا: "نأمل أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة.. وتواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي ودفاترنا مفتوحة للجميع"، ومشددا على أن حجم السوق السوداء فى البلاد لا يؤثر على أسعار العملة.

وكان مصرف لبنان المركزى قد أبلغ البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة فى حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزى.

وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزى استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

 


لبنان

اخبار لبنان

مصرف لبنان

البنك الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة