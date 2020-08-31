الأمم المتحدة تؤكد التزام جميع موظفيها بالقوانين واحترامهم لأجهزة الدولة المصرية

أ.ش.أ

أكدت أسرة الأمم المتحدة في مصر وجميع موظفيها، على التزامهم الكامل بقوانين جمهورية مصر العربية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة المصرية وكافة العاملين والعاملات بها أثناء تأدية عملهم.

ورفضت أسرة الأمم المتحدة، فى بيان اليوم الاثنين، أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أوحصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها.

وأهابت الأمم المتحدة الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة حالياً للحد من انتشار وباء كورونا بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.

وكان شهود العيان، كشفوا في واقعة تعدي سيدة على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة، خلال الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة النزهة الجزئية، أن الضابط لم يتجاوز في حق السيدة التى ظهرت في مقطع الفيديو وهى تتعدى عليه، وأن كل ما فعله أنه طلب منها ارتداء الكمامة التزاما بإجراءات التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفين أن السيدة قامت عقب طلب الضابط لها بارتداء الكمامة بالرفض، موضحين أنها تطاولت عليه بالسب والقذف، بالإضافة إلى نزعها كتافات رتب بدلته الميرى.

وأضاف شهود العيان في الواقعة، أن الضابط كان في حالة ثبات انفعالي شديد، وأنه لم يصدر منه أي تجاوز أو تطاول تجاه السيدة التي تعدت عليه باللفظ واليد.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة قدرها 2000 جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم التحفظ عليها لحين دفعها الكفالة المقررة.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت، ووجهت للضابط ألفاظاً خارجه وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.