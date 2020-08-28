اليابان ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب سبتمبر المقبل

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أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الجمعة، أن بدء رفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تغير لأحد أوجه تعامل الحكومة مع فيروس كورونا والذي قوبل بانتقادات شديدة من داخل مجتمع المغتربين.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مسؤولين حكوميين، قولهم إن السلطات ستطلب من المقيمين الأجانب العائدين من الخارج إجراء اختبارات الـ/بي سي آر/ تفاعل البوليميراز المتسلسل لتأكيد النتيجة السلبية عند دخول اليابان إلى جانب عزل أنفسهم لمدة أسبوعين لمتابعة حالتهم الصحية.



يشار إلى أن اليابان تمنع حاليًا دخول جميع الرعايا الأجانب الذين زاروا مؤخرًا واحدة من 146 دولة ومنطقة، وتعتزم إضافة 13 دولة أخرى وهي بوتان وترينيداد وتوباجو وبليز وإثيوبيا وغامبيا وزامبيا وزيمبابوي وتونس ونيجيريا وملاوي وجنوب السودان ورواندا وليسوتو- إلى القائمة الأحد المقبل.