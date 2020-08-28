اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل" فى 8 محافظات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:02 م
القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل" فى 8 محافظات المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يطلق المجلس القومي للمرأة غدا السبت 29 أغسطس 2020 حتى 31 أغسطس المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث أشارت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة لأني رجل سيتم تنفيذها في 8 محافظات هي "الإسكندرية، وبورسعيد، وأسيوط، والفيوم، وأسوان، ودمياط، والقاهرة، وجنوب سيناء".
 
وأضافت أنه سيتم خلال الحملة توعية الشباب داخل مراكز الشباب بالمحافظات الثمانية بخلاف الأماكن الآخرى مثل الشوارع والمقاهي والنوادى الاجتماعية وأماكن تجمع الشباب وغيرها برسائل الحملة، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 190 شاب  يشارك في الفعاليات التى يتم تنفيذها.
 
وأكدت إيزيس محمود، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب بعدد من الرسائل الأساسية والتى تتضمن دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم ، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، التعامل مع المرأة فى العمل والدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث و الزواج المبكر.
 
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى شملت تنظيم دوري لكرة القدم بين جميع المحافظات تحت شعار لأني رجل، وتسعى الحملة إلى إدماج الرجال والشباب لتمكين المرأة، وحثهم علي أن يكونوا مشاركين وداعمين لها فى كل أمور الحياة.

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