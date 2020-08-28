الحكومة تستهدف مساهمة الطاقة المتجددة بـ20% من إجمالى "الكهربائية المولدة"

كتبت نورا فخرى

تتبني حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022 منها 12% طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الآخرى (مائي – شمسي – أخري).

وأكدت الحكومة، في خطتها المقدمة إلى مجلس النواب عن العام الجاري في قطاع الكهرباء، عن أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شركة سينوهيدرو الصينية لإنشاء أول محطة علي مستوي الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.

وأوضحت الحكومة في خطتها إلى أن ذلك يأتى فى إطار مساعيها لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين.

يٌشار إلي أن قطاع الكهرباء قام بإعداد استراتيجية متكاملة حتي عام 2027 ادركا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية ارتكزت علي عده محاور أهمها تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع هذه المصادر مع تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، والمساهمة في حماية البيئة من التلوث وتوسيع دائرة الربط الكهربائي علي كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة ويشجع التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية وتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات الكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة.