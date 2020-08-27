حقن أول متطوعين بالهند بلقاح أكسفورد فى تجارب المرحلة الثانية

كتبت هند عادل

حصل اثنان من المتطوعين في كلية الطب بهارتي فيديابيث ومستشفى في بيون الهندية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد، وسيتم تسجيل حوالي 1600 متطوع في المرحلة 2/3 تجارب من تجارب لقاح كوفشيليد في جميع الهند ، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news. ودخل سبعة مرشحين لقاح فيروس كورونا التجريبي المرحلة 3 التجارب السريرية بينما يتسابق العلماء مع الزمن لإيجاد علاج آمن وفعال للفيروس اللعين.

,تم إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المحتمل الذي طورته جامعة أكسفورد إلى متطوعين اثنين في كلية الطب بهارتي فيديابيث ومستشفى بيون، و قال مسؤول كبير من المعهد الطبي إن المعايير الصحية الحيوية للمتطوعين طبيعية ولا يعانيان من أي حمى أو ألم أو رد فعل جانبي للعدوى أو مرض شامل بعد التطعيم.

و بدأ معهد أمصال الهند (SII) المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمرشح لقاح أكسفورد الذي يطلق عليه اسم Covishield في الهند أمس الأربعاء.

قال الدكتور سانجاي لالواني ، المدير الطبي لكلية ومستشفى بهاراتي فيديابيث الطبية ، إن المتطوعين ، وهما طالب دكتوراه في الإحصاء يبلغ من العمر 32 عامًا وطبيب نسائي يبلغ من العمر 48 عامًا ، يخضعان للمراقبة، تم تلقيحهم باللقاح بعد تقارير COVID-19 وظهرت نتائج اختبارات الأجسام المضادة سلبية.

"أعطي اثنان من المتطوعين 0.5 مل من اللقاح ، وتمت مراقبتهما لمدة نصف ساعة لمعرفة ما إذا كان لديهم أي رد فعل موضعي أو تفاعل جهازي، بعد نصف ساعة ، أُعيدوا إلى منازلهم وأعطوهم رقم خط مساعدة للطوارئ، ونقلت وكالة IANS عن الدكتور سانجاي لالواني قوله: "سيتم مراقبتهم لمدة سبعة أيام".

"تم استدعاء خمسة متطوعين ، وتم إجراء اختبار RT-PCR لفحص الأجسام المضادة، ثلاثة أجسام مضادة تم اختبارها إيجابية وليس لديها تاريخ للإصابة بـ Covid-19 قد يكونون حاملين لأعراض "

دخل معهد أمصال الهند في شراكة مع AstraZeneca لإنتاج اللقاح للهند والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. أظهرت نتائج التجارب البشرية المبكرة المنشورة في The Lancet أن اللقاح يبدو آمنًا ويشير إلى استجابات مناعية قوية في كلا الجزأين من جهاز المناعة.

حاليًا ، يتم اختبار ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا في الهند. أكمل اللقاحان التجريبيان الآخران لفيروس COVID-19 ، وهما COVAXIN من ICMR-Bharat Biotech وهو أول لقاح هندي ضد فيروس كورونا و Zydus Cadila's Zy-CoV-D ، من تجارب المرحلة الأولى وانتقل إلى المرحلة التالية من اختبارات، في جميع أنحاء العالم ، تتم دراسة ما يقرب من 200 لقاح تجريبي لفيروس كورونا ، مع وجود سبعة مرشحين في المرحلة النهائية من التحقيق السريري.