الصحة العالمية تحذر من تطبيق "مناعة القطيع" لخطرها على حياة الكثيرين

كتب سمير حسنى

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات من تطبيق ما بات يعرف بـ"مناعة القطيع"، منوهة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تتسبب فى أن يفقد الكثيرون حياتهم بسببها، كاشفة عن العمل على تطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

فى غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن أوروبا تدخل "مرحلة دقيقة" مع العام الدراسى الجديد، وبينما لم تلعب الفصول الدراسية دورا كبيرا فى نشر فيروس كورونا، هناك أدلة متزايدة على أن اليافعين ينقلون العدوى إلى غيرهم خلال اللقاءات الاجتماعية.

وقال هانس كلوجه مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا فى إفادة صحفية، إن دول القارة سجلت أعدادا أكبر من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الشبان خلال الصيف. وأضاف أن "الشبان سيكونون على تواصل أكبر مع كبار السن خاصة مع قدوم الشتاء".

وتابع أنه على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر حماية أنفسهم بلقاح للإنفلونزا مع اقتراب الشتاء، وهو موسم قد يشهد زيادة فى دخول المرضى إلى المستشفيات وفى الوفيات.