موجز الخدمات من تليفزيون اليوم السابع.. التعليم تكشف موعد شرح خطة العام الجديد

كتب محمود حسن

بث تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم، موجزا لأهم أخبار الخدمات، قدمته الزميلة "نسرين فؤاد"، وأعده محمود حسن، وبدأ موجز الخدمات من وزارة التربية والتعليم، حيث أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم شرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.





وكتب شوقي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "سوف نشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وسنوضح كل التفاصيل"، مضيفا: "كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة".



نسرين فؤاد

من جانب آخر تنتهى اليوم الأربعاء، عمليات تسجيل رغبات طلاب السنوات النهائية بالمرحلة الأولى للتنسيق للعام الجامعي، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالي، ويستمر إتاحة موقع التنسيق لإجراء عمليات تعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق حتى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء .



وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة.



وليس الطلاب فقط من كانت لهم أخبار هامة فى موجز الخدمات، فأولياء الأمور كان لهم نصيب أيضا، حيث قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ألزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسى الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفاً حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.



وأضاف، خلال لقائه عبر تلفزيون اليوم السابع أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، مشددا أن الجهاز ملتزم بالتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور.



ومن الأخبار أيضا، تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، من خلال مديرياتها بجميع المحافظات حملات نظافة وتعقيم المساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة المقبلة، حيث وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، باستمرار أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة التي انطلقت الاثنين الماضى وتستمر حتى الخميس المقبل.



ووجه وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية، لمتابعة عودة صلاة الجمعة، مؤكدًا عدم السماح بإقامتها في غير المساجد المحددة والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.



ومع وزارة الأوقاف أيضا، التى توزع اليوم الأربعاء، 15 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الدقهلية – بني سويف – المنيا – البحيرة"

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ومن أخبار الموجز، تشهد 11 منطقة شرق القاهرة، غدا الخميس، انقطاعا في مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بسبب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مسطرد من الساعة التاسعة صباح الخميس وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم.

وهذه المناطق هى "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) كما تضعف عن مناطق الشيراتون – الكلية الحربية.



وفى الجيزة، أكدت المحافظة أن تخفيض تنسيق مدارس الثانوى العام من 240 لـ238 درجة لا يشمل 4 إدارات تعليمية وهى" إدارات العمرانية والجنوب والعجوزة والدقى"، وذلك لعدم وجود أماكن للطلبة بمدارس هذه الإدارات وارتفاع الكثافات بها.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد قرر النزول بدرجه الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوى العام استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد إجراء دراسة لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية .





وأقفلت أسواق الذهب أمس، على تراجع طفيف في سعر المعدن النفيس، حيث تراجع الجرام من عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، وهبط سعره إلي 846 جنيها للجرام، مع تراجع أسعار أوقية الذهب عالمياً من 1940 دولارا إلي 1926 دولار، أما الجرام من عيار 18 فقد سجلت 725 جنيها للجرام.

واختتم الموجز أخباره مع أخبار الطقس، حيث يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقسٌ مائلٌ للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، وتبلغ معدلاتُ الرطوبة إلى 80 %

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حار، فيما يستمر الطقسُ شديد الحرارة بجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.