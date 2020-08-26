ألمانيا تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين (رويترز)

ظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالى الإصابات إلى 236429.

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 9280.