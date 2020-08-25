4 مستشفيات للعزل تسجل صفر كورونا فى الأقصر.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت محافظة الأقصر على مدار الفترة الماضية فى تسجيل صفر كورونا وأغلقت نستشفيات إسنا التخصصى، والقرنة المركزى، والمدينة الشبابية بالطود، ومستشفى الأقصر العام، لتنذر تلك الأنباء السعيدة بقرب زوال أزمة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة من أول محافظة بمصر تظهر بها حالات كورونا.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" سلسلة النجاحات فى مكافحة فيروس كورونا بمحافظة الأقصر:

فى 4 أغسطس الجارى احتفلت مستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، بخروج آخر حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسمياً، وغلق المستشفى بعد نهاية العزل الصحى داخلها لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام المقبلة.

وخرجت مستشفى إسنا التخصصى فى 25 يوليو الماضى من قائمة مستشفيات العزل الصحى بعد خروج آخر حالات شفاء من كورونا، وبعد تعقيم وتطهير شامل للمستشفى، إنطلقت فى 10 أغسطس الجارى، بفتح الأقسام داخلها عقب نهاية العزل واستقبال المواطنين بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، بعد انطلاق العمل رسميًا وعودتها لاستقبال المواطنين بحالات الطوارئ بعد انتهاء فترة العزل داخلها، وذلك لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء قرى ونجوع مدينة إسنا تحت إشراف الدكتور محمود خضرى نائب مدير عام المستشفى.

وتعتبر مستشفى إسنا آخر المنضمين لقائمة "مستشفيات صفر كورونا" بمحافظة الأقصر، فهى كانت أول المستشفيات التى استقبلت أول حالات مصابة بكورونا فى مصر على متن مركب نيلى، حيث خرجت المستشفى رسمياً من مستشفيات العزل الصحى بالمحافظة فى 25 يوليو الماضى، والتى أطلق عليها مؤخراً "إسنا المعجزة" لسلسلة نجاحاتها على مدار الـ4 شهور الماضية فى المساهمة بخروج أقوى بروتوكول للعلاج لكافة المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونجحت المستشفى خلال تلك الفترة التى امتدت لـ140 يوماً فى علاج وشفاء أكثر من 1075 حالة من فيروس كورونا من المصريين والأجانب، والتى تحولت لأول مستشفى للعزل الصحى لحالات كورونا فى صعيد مصر وأغلقت رسمياً فى 24 يوليو 2020 بعد خروج آخر حالة شفاء رسمياً من داخلها.

ومن قائمة "مستشفيات صفر كورونا" مستشفى القرنة المركزى فى البر الغربى، والتى أعلنت فى 16 يوليو الماضى عن غلقها رسمياً بخروج آخر حالتين شفاء من كورونا، وتعقيمها على مدار 48 ساعة لعودتها من جديد لخدمة كافة الأهالى من الأمراض المختلفة، حيث قال الدكتور أحمد ضيفى شبيب مدير العزل بالمستشفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه خرجت آخر حالتين شفاء من فيروس كورونا، وتقرر غلق المستشفى رسمياً لمدة 48 ساعة، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لعودتها من جديد لخدمة المواطنين بالبر الغربى فى الأمراض السارية بعد السيطرة على الوضع بكورونا داخلها.

أما المدينة الشبابية بالطود المقر الرابع الذى خرج رسمياً من عزل كورونا الصحى فى 7 يوليو الماضى، حيث يقول الدكتور أحمد خليل مدير العزل بنزل الشباب بالطود أنه تم خروج آخر 15 حالة بالنزل بعد شفائهم من كورونا، كما صرح الدكتور بكرى عبد الستار مدير مستشفيات العزل أن رجال الجيش الأبيض مرابطون بالعزل داخل المستشفيات حتى آخر نفس، حيث تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بنزل الشباب بالطود على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية والترويح عنهم خلال فترة العزل، وشكروهم على الجهد المبذول تجاه المرضى والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسى من قسم الصحة النفسية بقيادة استشاريين من الطب النفسى لتجاوز الأزمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء نزل الشباب واحتفل الجميع بحالات الخروج.



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (4)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (5)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (6)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (7)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (8)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (9)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (10)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (11)



العزل الصحى يقترب من كلمة النهاية بمحافظة الأقصر (12)