"التضامن" تواصل تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بـ68 دار بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة والموقف الحالى للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، تحت رعاية وإشراف محافظة أسوان وفى إطار برتوكولات التعاون المبرمة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية وجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات، والجارى تنفيذه داخل 68 دار حضانة تابعة للجمعيات الأهلية تضم 200 فصل وتستوعب أكثر من 4 آلاف طفل وطفلة بمختلف المراكز والمدن.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن نسب ومعدلات التنفيذ فى هذا البرنامج القومى وصلت إلى 70 % حيث يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مع توفير جميع التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية التى تساهم فى تنمية الذكاء والقدرات الإبداعية لدى الأطفال، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتنمية مهنية للميسرات والعاملين بدور الحضانة.

وأكد اللواء عطية، على أهمية هذا البرنامج القومى ودوره فى تنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل فى كافة النواحى المعرفية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والصحية والنفسية مما يساهم فى إيجاد بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال باعتبارهم شباب الغد والأمل فى مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

ووجه محافظ أسوان، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج لدعمها الكامل لتنفيذ هذا البرنامج الهام، بجانب كافة الجهات المشاركة فى التنفيذ، مشدداً على مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى بضرورة بكثيف الجهود وإستمرار التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق المتابعة المتواصلة لمراحل التنفيذ أولاً بأول ورصد كافة العقبات والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج القومى فى مواعيده المحددة.