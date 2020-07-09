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وزارة قطاع الأعمال العام تكرم الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية المستقيل

الخميس، 09 يوليه 2020 01:48 م
وزارة قطاع الأعمال العام تكرم الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية المستقيل الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية المستقيل
كتب عبد الحليم سالم

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كرمت وزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم الخميس، الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية السابق، وذلك بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة حضوريا، ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالفيديو كونفرانس .

قدم الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، درع الوزارة للدكتور مدحت نافع، وسط الفعالية التى شهدت الثناء على جهود رئيس القابضة المعدنية المستقيل .

وكشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى بيان له يوم 20 يونيو ، أنه تقدم باستقالته لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وقبلها الوزير موجها إليه الشكر على ما بذله من جهد لأكثر من عامين فى رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

واستكمل مدحت نافع: تقدمت باستقالتى يوم 4 مايو الماضى مفسحاً للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهيا نهاية يونيو الماضى ..قبلها الوزير شاكراً لى ما قدّمت  ،لافتا إلى أنها كانت هذه المرة الثالثة التى أطلب فيها الإذن بالترجّل عن صهوة ذاك الجواد.

يشار إلى أن رئيس القابضة المعدنية قضى في منصبه ما يزيد قليلاً على سنتين وأتم عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار ، كما ترأس معهد التبين للدراسات المعدنية .

 يشار أن وزير قطاع الأعمال العام كلف المهندس محمد السعداوى، رئيس شركة السبائك الحديدية؛ لتولى منصب رئيس القابضة المعدنية ،.

 

 

 


تكريم رئيس القابضة المعدنية

تكريم مدحت نافع

قطاع الاعمال العام

وزارة قطاع الاعمال

رؤساء الشركات القابضة

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