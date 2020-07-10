إيران: انفجار طهران بسبب عمليات حفر لإنشاء نفق بين مدينتى طهران وكرج

كتب محمد جمال

أكدت السلطات الإيرانية وقوع انفجار غرب العاصمة طهران، مساء الخميس، مبينة أنه كان ناجما عن أعمال حفر، وقال مدير الشؤون العسكرية والأمنية في إقليم البرز غربي طهران، مسلم عادلي، في تصريح صحفي، إن الانفجار المهيب غرب العاصمة ناجم عن عمليات حفر لإنشاء نفق على طريق "همت" السريع بين مدينتي طهران وكرج.