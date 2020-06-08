محافظ الوادى الجديد: منح قيمة رحلة حج و50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن استمرار مبادرة تكريم أوائل الثانوية من ابناء المحافظة ممن يحققون مراكز على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة وذلك من خلال منحهم رحلة حج لأحد الوالدين او ما يوازى قيمة تكلفة الحج بما لايقل عن 75 ألف جنيه وكذلك صرف 50 ألف جنيه لأوائل المحافظة فى الشهادة الثانوية .

وكان المحافظ أعلن فى العام الماضى عن منح مكافاة قدرها 75 ألف جنيه لطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين سيحصلون على أحد المراكز ضمن العشر الأوائل علي مستوى الجمهورية، وكذلك منح مكافأة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه للعشر الأوائل علي مستوي المحافظة.

وقال الزملوط، إن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام محافظ الإقليم بالمنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد وتقديره للمتميزين بها، وذلك تشجيعا وتحفيزا علي مواصلة التميز والتفوق.

وفى سياق متصل نتهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من تجهيز وتعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين والملاحظين، أكد صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وخاصة تجهيز استراحات المراقبين على مستوى المحافظة، لاستقبالهم وجرى تجهيزها بكافة المستلزمات التي تعمل على راحة الملاحظين.

أضاف مرغني، أنه جرى تجهيز جميع المرافق داخل جميع الاستراحات وتجهيز دورات المياه والتلفزيون والثلاجة وكذلك توفير المطهرات والكحول، وجرى تضافر جميع الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد ويجري تعقيم الاستراحات بصفة دورية وتطهير وغسل الأغطية، وستستمر عملية التطهير والتعقيم حتى نهاية الامتحانات، كما جرى تنفيذ عملية تطهير مكبرة لتطهير جميع اللجان التي ستستقبل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة وتعقيمها.

من ناحية اخرى، قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان له اليوم الاثنين ، أن الأجهزة المختصة بدأت تفعيل مبادرة التوسع في زراعة القمح وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الإكتفاء وتصدير الفائض منها ، حيث جرى تشجيع المستثمرين على زراعة القمح من خلال القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمساحة الأراضي المنزرعة قمح وفي حال زراعة 75% من الأراضي المخصصه يتم تخفيض 50% لكامل مساحة الأرض ، وذلك بعد المعاينة من خلال لجان يتم تشكيلها بمراكز المدن .

وأضاف المحافظ أن تلك المبادرة من شأنها دعم التوسع الراسى فى المساحات المنزرعة بمحصول القمح مؤكدا على أن المحافظة حققت هذا الموسم حتى الآن حوالى 270 ألف طن من توريدات الاقماح وكانت المحافظة تطمح للوصل إلى توريد 300 ألف طن من المحصول .

وفى سياق آخر قال المحافظ أنه وجه بتشكيل لجنه متخصصة للبدء في تجربة زراعة الأراضي داخل مدينة الخارجة بالري الحديث وذلك لحماية الكتل السكنية من تهديد خطر مياه الصرف الزراعي.