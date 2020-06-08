صور.. وريث سامسونج يمثل مجددا أمام المحكمة بسبب اتهامات بالتلاعب المالى

سول (رويترز)

مثل وريث مجموعة سامسونج جاى لى، أمام المحكمة اليوم الاثنين، فى جلسة تحدد ما إذا كان يجب سجنه بسبب اتهامات بالتلاعب المحاسبي.

ومن المتوقع أن تقرر محكمة سول المركزية الجزئية ما إذا كانت تصدر أمرا باعتقال لى بحلول ساعة متأخرة من يوم الاثنين أو فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ولم يرد لي(51 عاما) الذى كان يضع كمامة ويرتدى سترة سوداء على أسئلة الصحفيين قبل دخوله المحكمة.



جاي لي فى طريقة لقاعة المحكمة



جاي لي وريث سامسونج يمثل أمام المحكمة



جاي لي وريث مجموعة سامسونج



قوات الأمن فى كوريا تستقبل جاي لي



وريث سامسونج جاي لي يدخل إلى محكمة سول



وريث سامسونج جاي لي يمثل أمام محكمة سول



وريث سامسونج



وريث مجموعة سامسونج جاي لي