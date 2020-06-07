10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

القليوبية إبراهيم سالم

مشاهد متعددة من الفرحة لتعافي وخروج المواطنين بد الانتصار على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل مستشفيات الحجر الصحي التي أعلنتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية بالمحافظات المختلفة، وفي هذه المشاهد فرحة مختلفة ممزوجة بدموع النصر على هذا الفيروس الفتاك الذي اجتاح دول العالم المختلفة، وفيما يلي نرصد بعض مشاهد الفرحة بالمستشفيات بعد التعافي:

ممر شرفى وزغايد.. مستشفى السعديين فى الشرقية تحتفل بشفاء مرضى كورونا



فرحة الفريق الطبى بخروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير

بممر شرفى، وتحية تقدير من مدير المستشفى للتمريض، ودعت مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح بالشرقية، مرضاها الذين تعافوا من فيروس كورونا .وقال الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، فى مقطع فيديو وثق الحدث، إن التمريض هم الجيش الأبيض الحقيقى، فبذلوا مجهودات كبيرة لرعاية المرضى، معربا عن تقديره لهن.

مسنة تطلق الزغاريد بمستشفى إسنا للحجر الصحى بعد شفائها من كورونا

فى مشهد مبهج داخل مستشفى إسنا للحجر الصحى، أطلقت إحدى السيدات المتعافيات زغرودة بقلب المستشفى خلال لقاؤها مع قيادات فريق العزل الصحى بالمستشفى، خلال توديعها بعد إصدار قرار بخروجها بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

خروج "ملك" عمرها 3 أشهر من مستشفى العجمى بعد تعافيها من كورونا



الطفلة ملك

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج تعافى الطفلة الرضيعة "ملك" وعمرها 3 أشهر وذلك بعد انتهاء علاجها الذى بدأ فى 10 مايو الماضى، ضمن عدد من الحالات الجديدة المتعافية من فيروس كورونا اليوم .

"سقف أوعي توقف".. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

رصد "اليوم السابع" فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لـ26 مريضا داخل مستشفى العزل بالتأمين الصحى ببنى سويف فى حالة فرحة عارمة مع الطاقم الطبى، ابتهاجا بشفائهم واستعدادهم لمغادرة المستشفى إلى منازلهم.

ويظهر الفيديو سعادة المتعافين والطاقم الطبي وتصفيقهم وإطلاقهم الزغاريد ورقصهم على نغمات أغنية رامى جمال " سقف سقف أوعي توقف" عقب شفائهم من فيروس كورونا، وإعلان خبر خروجهم من العزل، بعد تلقيهم علاج بروتوكول وزارة الصحة، وحرص المتعافين والفريق الطبى على الالتزام بارتداء الكمامة خلال إحتفالهم داخل المستشفى

فيديو.. أهالى قرية الدلجمون بالغربية يستقبلون متعافى من كورونا بـ"الزغاريد"



متعاف قرية الدلجمون

استقبل أهالى قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، متعافى من فيروس كورونا، وذلك عقب خروجه من مستشفى العزل وتحويل نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية بالزغاريد .

مشاعر مختلطة بين البكاء و الفرحة للمتعافين من فيروس كورونا بالعجمى

نشرت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى بالإسكندرية، مقاطع فيديو ،لبعض المتعافين من فيروس كورونا، فور تلقى خبر التعافى والخروج من المستشفى، وجاءت مشاعر المتعافين مختلطة بين البكاء والفرحة بالتعافى والنجاة من هذا الفيروس اللعين.

وأجهش جابر محمد بالبكاء فور خروجه من المستشفى، متوجها بالدعاء والشكر لكل العاملين بالمسشفى و لمدير المستشفى الدكتورة مرفت السيد.

خروج 18 حالة تعافى من مستشفى العجمى منهم معمرة 88 عاما



الحاجة عطيات

أكدت مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 18 حالة جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم ، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 184 حالة، وأشارت لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، وكان من ضمن المتعافين الحاجة عطيات والتى تبلغ من العمر 88 عاما، وقد تقدمت بالشكر الى مديرة المستشفى والآطقم الطبية على الرعاية الطبية لها،كما تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء والتمريض على حسن التعامل والرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

أعلن مستشفي العجوزة للعزل الصحي نجاح سابع ولادة قيصرية داخل المستشفي لمريضه مصابة بفيروس كورونا، وقال الدكتور رامي عادل مدير مستشفيى العجوزة، إن السيدة الحامل تعرضت لآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفى وقت قياسى تجمع فريق العمل من استشارى التخدير واستشارى النسا والتوليد وأخصائى الحضانات وإشراف تمريض العمليات .

وأكد مدير مستشفي العجوزة أنه تمت ولاده طفل كامل النمو فى حاله مستقرة والأم فى حاله مستقرة وتابع: بدأت القصة بآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفي وقت قياسي تجمع أبطال العمل استشاري التخدير واستشاري النسا والتوليد وأخصائي الحضانات وإشراف تمريض العمليات وبدأت الملحمة المعتادة لإنقاذ الحياة، وبفضل الله تم ولادة طفل كامل النمو في حالة مستقرة و الأم في حالة مستقرة.

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 23 حالة تعافى من كورونا



خروج 23 حالة تعافى بين المصابين بنجاح كبير

فيما أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى إسنا للحجر الصحى، نجحت اليوم السبت، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وإشراف طبي لكل من الدكتور شريف موسي والدكتور أمير عدنان، فى إخراج عدد 23 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والذين جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.