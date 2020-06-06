اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ممر شرفى وزغايد.. مستشفى السعديين فى الشرقية تحتفل بشفاء مرضى كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 05:20 م
ممر شرفى وزغايد.. مستشفى السعديين فى الشرقية تحتفل بشفاء مرضى كورونا ممر شرفى للمتعافين من فيروس كورونا بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بممر شرفى، وتحية تقدير من مدير المستشفى للتمريض، ودعت مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح بالشرقية، مرضاها الذين تعافوا من فيروس كورونا .وقال الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، فى مقطع فيديو وثق الحدث، إن التمريض هم الجيش الأبيض الحقيقى، فبذلوا مجهودات كبيرة لرعاية المرضى، معربا عن تقديره لهن.

وأضاف أن المستشفى ضاعفت الأسرة فى قسم العزل لتصل إلى 73 سريرا، متابعا أننا كنا نتعامل مع كل مريض كأنه واحد من الأسرة .فيما توجه بالشكر أحد المرضى المتعافين، للأطقم الطبية على مجهودهم الذى بذلوه، وتقديم الرعاية الكاملة.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و1028 تمريضا.

154410616130147(360p)_0000128526
ممر شرفى للمتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

 

154410616130147(360p)_0000142659
ممر شرفى للمتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار كورونا بالشرقية

مستشفى العزل بشيبة

ممر شرفى

المتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

مدير مستشفى شيبه يحيى التمريض

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة