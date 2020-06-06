ممر شرفى وزغايد.. مستشفى السعديين فى الشرقية تحتفل بشفاء مرضى كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

بممر شرفى، وتحية تقدير من مدير المستشفى للتمريض، ودعت مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح بالشرقية، مرضاها الذين تعافوا من فيروس كورونا .وقال الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، فى مقطع فيديو وثق الحدث، إن التمريض هم الجيش الأبيض الحقيقى، فبذلوا مجهودات كبيرة لرعاية المرضى، معربا عن تقديره لهن.

وأضاف أن المستشفى ضاعفت الأسرة فى قسم العزل لتصل إلى 73 سريرا، متابعا أننا كنا نتعامل مع كل مريض كأنه واحد من الأسرة .فيما توجه بالشكر أحد المرضى المتعافين، للأطقم الطبية على مجهودهم الذى بذلوه، وتقديم الرعاية الكاملة.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و1028 تمريضا.

ممر شرفى للمتعافين من فيروس كورونا بالشرقية

ممر شرفى للمتعافين من فيروس كورونا بالشرقية