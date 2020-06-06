صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

أعلن مستشفي العجوزة للعزل الصحي نجاح سابع ولادة قيصرية داخل المستشفي لمريضه مصابة بفيروس كورونا، وقال الدكتور رامي عادل مدير مستشفيى العجوزة، إن السيدة الحامل تعرضت لآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفى وقت قياسى تجمع فريق العمل من استشارى التخدير واستشارى النسا والتوليد وأخصائى الحضانات وإشراف تمريض العمليات .

وأكد مدير مستشفي العجوزة انه تمت ولاده طفل كامل النمو فى حاله مستقرة والأم فى حاله مستقرة وتابع: بدأت القصة بآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفي وقت قياسي تجمع أبطال العمل استشاري التخدير واستشاري النسا والتوليد وأخصائي الحضانات وإشراف تمريض العمليات وبدأت الملحمة المعتادة لإنقاذ الحياة، وبفضل الله تم ولادة طفل كامل النمو في حالة مستقرة و الأم في حالة مستقرة.