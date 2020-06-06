اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 07:25 م
صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مستشفي العجوزة للعزل الصحي نجاح سابع ولادة قيصرية داخل المستشفي لمريضه مصابة بفيروس كورونا، وقال الدكتور رامي عادل مدير مستشفيى العجوزة، إن السيدة الحامل تعرضت لآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفى وقت قياسى تجمع فريق العمل من استشارى التخدير واستشارى النسا والتوليد وأخصائى الحضانات وإشراف تمريض العمليات .
 
وأكد مدير مستشفي العجوزة انه تمت ولاده طفل كامل النمو فى حاله مستقرة والأم فى حاله مستقرة وتابع: بدأت القصة بآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفي وقت قياسي تجمع أبطال العمل استشاري التخدير واستشاري النسا والتوليد وأخصائي الحضانات وإشراف تمريض العمليات وبدأت الملحمة المعتادة لإنقاذ الحياة، وبفضل الله تم ولادة طفل كامل النمو في حالة مستقرة و الأم في حالة مستقرة.
 
مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا (1)
 

مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا (2)
 

 


مستشفي العجوزة

الصحة

سابع طفل

ولادة ام مصابة بكورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة