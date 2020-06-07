اليوم السابع
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موجز المحافظات.. حقن رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى عزل الإسماعيلية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:04 م
موجز المحافظات.. حقن رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى عزل الإسماعيلية الفنانة رجاء الجداوى

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

 

حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى رعاية عزل الإسماعيلية

قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بدأت أمس جرعة حقن بالبلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان.
 
 
خروج مصابى الهجوم المسلح بمكتب بريد فى المنوفية
 
خرج خفيران كانا قد تعرضا لإصابات بطلقات نارية أثناء قيامها بتأمين مكتب بريد أم خنان التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على يد عدد من المسلحين، من مستشفى قويسنا العام بعد إجراء الإسعافات اللازمة لهما  .
 

السيطرة على حريق فى منزل جنوب الأقصر دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية الحميدات، ما أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

ارتباك حركة المرور بشارع الخصوص بسبب هبوط أرضى

شهد الشارع العمومى بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم، هبوطا أرضيا به ما أثر على حركة المرور بالشارع، وقال رئيس مدينة الخصوص لـ"اليوم السابع"، إن الهبوط نتج عن طريق تأكل بقلب بالوعة صرف صحى موجودة بالشارع ما أدى إلى تلك الهبوط، وعلى الفور تم محاطة مكان الواقعة حرصا على المارين بالشارع، وجارى إصلاحه حاليا.

 

السجن 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوجته ونجله فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" عامل بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته "ن.ف.ح" ونجله "م.م" بأن قام بالتعدى عليهما بمطواة قرن غزال وأشعل النيران فى المنزل بدائرة مركز ساقلتة بسبب خلافات زوجية بينهما.

 
خروج 8 متعافين من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة
 
أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، وصول إجمالى عدد المرضى الذين تعافو من الفيروس حتى اليوم 20 شخصا.
 

"نور" أول مولودة بمستشفى بنها التعليمى لأم مصابة بفيروس كورونا.. صور

شهد مستشفى بنها التعليمى والمخصص لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد أول ولادة قيصرية لأم تدعى سلمى 22 عاما، ممرضة بذات المستشفى مصابة بكورونا، وأشارت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إلى أن المستشفى استقبل الأم يوم الجمعة الماضى وبها أعراض ولادة وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد وبفترة العزل المنزلى، وخضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة.

 

استخراج سكين من عين مريض بمستشفى الرمد الجامعى بطنطا

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى بيان له نجاح فريق طبى من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد الجامعى من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عاما، وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ طب وجراحة العين وعميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبل اليوم مريضا من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد بالعين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يوما .

 

قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا لغسيل وتطهير الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الاثنين، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثا، وذلك لغسيل وتطهير شبكات المدينة.

 
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من التوصل إلى موظفة قامت بالاستيلاء على أموال العملاء بمكتب بريد قرية طنبول، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات من عدد من الأهالى لاكتشاف تلاعب فى الحسابات الخاصة بهم.

 


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بلازما المتعافين

كورونا

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