استخراج سكين من عين مريض بمستشفى الرمد الجامعى بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى بيان له نجاح فريق طبى من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد الجامعى من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عاما.

وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ طب وجراحة العين وعميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبل اليوم مريض من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد بالعين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يوم .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، انه فور استقبال الحالة تم التنسيق مع الدكتور مجدى موسى استاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم، بتشكيل فريق طبى متخصص فى جراحة الحجاج وتجميل العين برئاسة الدكتور أشرف الدسوقى استاذ طب وجراحة العين ورئيس وحدة جراحات الحجاج، والدكتور محمود أبو العطا مدرس مساعد طب وجراحة العين لفحص الحالة.

وأوضح الدكتور مجدى موسى أستاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم، أن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسم غريب بالحجاج، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية استكشافية شديدة الخطورة وتم العثور على (نصل سكين حاد) أبعاده ٦.٥ سم × ٢ سم يخترق المنطقة خلف العين مباشرة وعلى بعد مليمترات قليلة جدا من العصب البصرى وتمت إزالته بمهارة خلال نصف ساعة بدون إصابة العصب البصرى وإنقاذ عين المريض، ويتماثل الآن للشفاء التام .

من ناحيه أخرى نجح فريق من أطباء مستشفى جامعة طنطا فى إنقاذ مواطنة روسيه من الموت إثر إصابتها بنزيف مفاجئ بالمخ نتيجه تمدد بشريان بالمخ وخضعت المريضة لجراحة عاجلة استمرت 3 ساعات وتم السيطرة على النزيف وإنقاذ حياتها.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان صحفى أن المريضة روسيه الجنسية وتبلغ من العمر 42 سنه وأصيبت بنزيف مفاجئ بالمخ نتيجه تمدد بشريان بالمخ وهى حالة طارئة تحتاج تدخل فورى وبتقنية عالية جدا.

وأضاف أنه تم تجهيز المريضة للعمليات سريعا وتكون الفريق الطبى من الدكتور حازم عبد الخالق القائم بعمل مدير مركز الطب النفسى و الدكتور أحمد رويشه وفنيين تمريض واشعة شفيق صلاح ومصطفى سلطان، واستمرت الجراحة لمده 4 ساعات نجح خلالها الأطباء فى غلق التمدد بالمخ على الفور باستخدام ملفات حلزونيه عن طريق القسطرة المخية حتى يتوقف النزف وتم إجراء العملية، مؤكدا أن المريضة حالتها مستقرة وتم وضعها الرعاية الصحية.