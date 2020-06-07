اليوم السابع
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ضبط موظفة بمكتب بريد بالدقهلية استولت على 7 ملايين جنيه من حسابات العملاء

الأحد، 07 يونيو 2020 01:03 م
ضبط موظفة بمكتب بريد بالدقهلية استولت على 7 ملايين جنيه من حسابات العملاء مكتب بريد- ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من التوصل إلى موظفة قامت بالاستيلاء على أموال العملاء بمكتب بريد قرية طنبول، تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات من عدد من الأهالى لاكتشاف التلاعب فى الحسابات الخاصة بهم.
 
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا (بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات) وجود تلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء أحد مكاتب البريد بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية.
 
أكدت جهود فريق البحث قيام إحدى السيدات (معاون مكتب البريد، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، سابق إتهامها فى قضية "تزوير") بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (7608000 سبعة مليون وستمائة وثمانية آلاف جنيه) عن طريق تزويرها إيصالات سحب من حسابات عملاء التوفير والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق.
 
وبمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات إعترفت بإرتكابها الواقعة .تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

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مكتب بريد طنبول

مباحث الأموال العامة

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