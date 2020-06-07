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حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى رعاية عزل الإسماعيلية

الأحد، 07 يونيو 2020 06:01 م
حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى رعاية عزل الإسماعيلية الفنانة رجاء الجداوى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بدأت أمس جرعة حقن مصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر الطبى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جرعة مصل البلازما التى حصلت عليه الفنانة رجاء الجداوى، كانت عبار جزئين جزء أمس، وجزء اليوم، بعد تحسنت واستقرار حالتها داخل العناية المركزة،

وكشف المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة، تفاصيل الحالة الصحية، لرجاء الجداوى، اليوم الأحد مشيرًا إلى أنها ما زالت داخل الرعاية فى الدور الأول للمستشفى، بالإضافة إلى 9 مرضى أخرين فى نفس قسم الرعاية الصحية وحصلت على حقن البلازما، وما زالت على "جهازCPAP"، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة، مشيرًا إلى أن سبب تأخير نقلها إلى غرفة عادية هو عمرها، حيث تبلغ 82 عامًا، والأفضل لها استمرار وجودها على جهاز سيباب خلال الفترة الحالية.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، 15 يوم، داخل العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

كانت رجاء الجداوى قد دخلت العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضى، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضى، تم وضعها على "جهاز CPAP"، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.


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