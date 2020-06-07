محافظ المنيا: إنهاء مشروع محطة معالجة الصرف بمنطقة دير العذراء

المنيا - حسن عبد الغغار

أكد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، أنه تم نهو مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة دير العذراء بمركز سمالوط ، وجارى تجارب التشغيل واستكمال أعمال الموقع العام ، حيث يقام المشروع على مساحة 5 أفدنة ، بتكلفة تقدر بحوالى 80 مليون جنيه بطاقة 7500 م3 فى اليوم ، لافتا أن المشروع سيخدم مناطق ، جبل الطير ودير العذراء وبنى خالد والسرارية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ ، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الغابات الشجرية ، والذى سيقام ضمن المشروع ، بحضور اللواء أحمد جبريل ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، حيث ستقام الغابات الشجرية على مساحة 450 فدانا ، ووجه المحافظ بإزالة جميع المعوقات التى تقف حائلاً أمام إنجاز المشروع ، من خلال لجنة تضم الأملاك والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشؤون القانونية وعدد من الجهات المعنية والشريكة لانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع .

أكد المحافظ على أهمية تذليل جميع المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض المشاريع المتعثرة ، والتى من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية ، بخاصة فى مجالات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي ، والشباب والرياضة، والطرق، والرصف، والزراعة، والري .

يذكر أن المشروع عبارة عن محطة معالجة لمياه الصرف الصحى بأسلوب الحمأة النشطة بنظام المعالجة الثنائية ، ويتكون من ( المدخل والمصافى – الراسب الرملى – عدد 2 حوض ترسيب ابتدائى – عدد 2 حوض تهوية – عدد 2 حوض ترسيب نهائى – حوض كلور – المبانى الملحقة ) .