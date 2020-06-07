كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأحد، تسجيل 15 وفاة و154 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9595 والإصابات إلى 59226، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية فى بلجيكا ، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالى بلغ حتى الآن 58.907 حالات إصابة.