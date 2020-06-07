أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأحد، تسجيل 15 وفاة و154 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9595 والإصابات إلى 59226، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وفى وقت سابق، أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية فى بلجيكا ، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالى بلغ حتى الآن 58.907 حالات إصابة.
وقالت الخدمة في بيان لها (نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني ) إن الرقم الإجمالى للمصابين في بلجيكا يشمل الحالات النشطة المؤكدة، وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا من جراء الإصابة بالفيروس.
أما عن الوفيات، فقد سجلت السلطات الصحية 29 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في بلجيكا إلى 9666 حالة. ومن بين هذه الوفيات الأخيرة، وقعت 15 حالة فى المستشفى و13 في دور الرعاية، حدثت حالة وفاة واحدة فى مكان آخر...وفقا للبيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة