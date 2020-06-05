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صور وفيديوهات جديدة تكشف الخراب فى اليمن بسبب السيول وإعصار نيسارجا

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:49 ص
صور وفيديوهات جديدة تكشف الخراب فى اليمن بسبب السيول وإعصار نيسارجا سيول فى اليمن
كتب محمد رضا

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ضربت سيول جارفة محافظات دولة اليمن بسبب إعصار "نيسارجا" القادم من الهند، والتى أدت إلى خسائر كبيرة وغرق الشوارع وانهيار بعض المنازل إثر كميات المياه الكبيرة التى امتلأت بها القرى والمدن اليمنية وسط رياح شديدة وفيضانات.

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ونشر عدد من المغردين وحسابات الفضائيات اليمنية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور وفيديوهات لآثار السيول على الشوارع والمنازل فى اليمن، وكذا حركة السير التى تعطلت بشكل كبير فى عدة محافظات، وفى تعليق مدون على مجموعة صور، أوضح أن بعضها كان للسيول فى مديرية بيحان، فى محافظة شبوة، جنوب اليمن، لافتًا إلى أن صور أخرى كانت من السيول بمديرية الجوبة فى محافظة مارب شمال اليمن.

 

كما نشر آخر صورة لطائرة هليكوبتر تحلق فى السماء بينما علق أحد المواطنين وسط مياه السيول، وكتب فى تعليقه: "الجيش من منتسبى المنطقة العسكرية الأولى ينقذ سيارة أحد المواطنين كان عالقًا وسط سيول الأمطار فى منطقة القطن بسيئون".

 

 

وكانت قد أفاد موقع "سكاى نيوز"، عن وفاة ما لا يقل عن 13 يمينيا وأصابه أخرين، جراء سيول ناجمة من إعصار " نيسارجا " قادما من الهند، حيث يحمل رياح شديد وفيضانات، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديوهات للسيول الجارفة الذى ضربت اليمن اليوم، حيث اقتلعت البيوت والأشجار والسيارات فى محافظة حضر موت، كما حوصرت العديد من المناطق الآخرى.

 

 

ويذكر أن مراسل قناة بلقيس اليمينة، كان قد قال إن السيول تسبب بوفاة أشخاص، وتعرض العديد من المنازل فى عدد من المناطق المختلفة للانهيار، بينما لا يوجد حتى الآن أى احصائيات رسمية.

 

وأوضح، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تواصل مع عدد من الأشخاص فى مدينة حضرموت التى تتوافر بها الاتصالات، حيث أشاروا أن هناك قرى مثل روبة وغيرها  لاتزال محاصرة بالمياه حتى تلك اللحظة ولا يعرف أى معلومات عن مصير ساكنيها خصوصا ان المياه المتدفقة كبيرة جدا .

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فيما كانت قد بدأت السلطات الهندية ببلدية بريهانمباى بمدينة مومباى عاصمة ولاية ماهاراشترا فى الهند، بتوفير حافلات لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" المتواجدين بإحدى المستشفيات بالمدينة، وذلك لنقلهم إلى مستشفيات أخرى بعيدة، وذلك بعد اقتراب وصول إعصار نيسارجا إلى اليابسة.

 

كما حذرت السلطات الهندية الصيادين و سكان المدينة من اقتراب وصول الإعصار، حيث استعد الصيادين والجهات الحكومية فى المدينة لوصولها، عن طريق إزالة الصيادين لمراكبهم وشباكهم من البحر، كما حذرت السلطات هناك سكان المدينة لأخذ احتياطاتهم خلال العاصفة.

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اعصار نيسارجا

سيول فى اليمن

سيول فى الهند

الجيش اليمنى

فيضانات فى اليمن

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