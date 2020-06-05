اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات خدمية بقرية الصحوة بمركز الداخلة بتكلفه 9.5 مليون جنيه

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:46 م
تنفيذ مشروعات خدمية بقرية الصحوة بمركز الداخلة بتكلفه 9.5 مليون جنيه رئيس مركز الداخلة يتفقد مشروعات مبادرة حياه كريمه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الفحام رئيس الوحده المحليه لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الصحوة ضمن المبادرة الرئاسية القرى الأكثر فقرا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث يجرى عملية إنشاء الوحدة الصحية بالقرية بتكلفة 6.5 مليون جنيه والتي سيتم الإنتهاء من أعمالها خلال شهرين، كما تفقد عملية احلال وتجديد محطه مياه الشرب بتكلفة 3 مليون جنيه والجارى الانتهاء من الأعمال بها وتسليمها قريبا.

وقال الفحام أنه جرى الاطمئنان على الموقف التنفيذي لإنشاء محطه معالجة مياه الصرف الصحى بالقرية والتي تقام على مساحه 22 فدان، ووجه بضروره الانتهاء من كافه الاعمال في التوقيتات المحدده.

وفى سياق متصل أعلن المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف عدد من الطرق بمركز باريس وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة، وأوضح مغربي أنه تم الإنتهاء من رصف شوارع "بنك مصر والوحده المحلية وإدارة الطرق وبنك الإئتمان والساحة الشعبية"، بإجمالي أطوال بلغت 3 كم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد طريق مدخل مدينة باريس بطول 600 متر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون جنيه.

كما أعلنت مديرية الطرق بالمحافظة عن البدء في وضع الطبقة الاسفلتيه لترميم الحفر والمطبات بدءا من الكيلو 55 اتجاه الداخله - الخارجه ( منطقة البويب) مرورا بقرية اولاد عبد الله على حتي منطقة بئر 6 حتى قريه الشوش .

 

 


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