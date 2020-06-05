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ترامب يجيز الصيد بـ"محمية طبيعية".. ويهدد الاتحاد الأوروبى بـ"جمارك جديدة"

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:14 م
ترامب يجيز الصيد بـ"محمية طبيعية".. ويهدد الاتحاد الأوروبى بـ"جمارك جديدة" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول دعم الصيادين التجاريين الأمريكيين اليوم انه يفعل ما بوسعه لدعم العمال في الولايات المتحدة بينما تعمل الإدارة الأمريكية بكامل قوتها لاعادة فتح الاقتصاد.

 

واعلن ترامب انه وقع امر تنفيذي للسماح بالصيد التجاري في منطقة محمية بحرية قبالة ساحل نيو إنجلاند، وقال خلال الاجتماع مع ممثلي صناعة صيد السمك : "نحن نعيد فتح وادي شمال شرق كانيون للصيد التجاري"، مشيرا إن قرار الرئيس السابق باراك أوباما بتأسيس المنطقة وحظر الصيد "كان غير عادل إلى حد كبير في حق الصيادين في المنطقة.

 

حذر ترامب من أن إدارته قد تفرض رسوم جمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يلغي الاتحاد الرسوم الجمركية على واردات الأسماك من الولايات المتحدة، حيث قال إنه "سيكون مكافئًا ، بالإضافة إلى" ما يقرب من 20% من رسوم الاتحاد الأوروبي على الأسماك الأمريكية".

 

 


ترامب

الولايات المتحدة

الاتحاد الأوربي

الصيد التجاري

كندا

محمية طبيعية

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