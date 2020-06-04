اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

للأطباء البيطريين.. الأوراق اللازمة لصرف الدعم المادى لمصابى وشهداء كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 01:13 م
للأطباء البيطريين.. الأوراق اللازمة لصرف الدعم المادى لمصابى وشهداء كورونا نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لصرف الدعم المادى للمصابين من الأطباء البيطريين بفيروس كورونا، وأسر شهداء الأطباء البيطريين، وذلك من منطلق المسئولية والواجب المهني و المعنوي والمادي من النقابة العامة تجاه الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية.
 
وأوضحت نقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أصدرته:
 

أولا: المستندات الأتية في حالة الأصابة لصرف مبلغ عشرة ألاف جنيها:

1- تقرير طبي أصل من مستشفي حكومي موضحا به الأصابة مرفق به نتيجة تحليل مسحة اختبار فيروس كورونا، معتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة.
2- صورة كارنيه النقابة
3- صورة بطاقة الرقم القومي
4- رقم حساب بنكي.
5- سداد أشتراك النقابة لعام 2019م.
 

ثانيا:- المستندات الأتية في حالة الوفاة لصرف مبلغ خمسون ألف جنيها:

1- تقرير طبي من مستشفي حكومي موضحا به سبب الوفاة الأصابة بفيروس كورونا أو أصل من تصريح الدفن موضحا به سبب الوفاة
2- أصل شهادة الوفاة
3- صورة كارنيه النقابة.
4- صورة بطاقة الرقم القومي
5-  سداد أشتراك النقابة لعام 2019
6- أصل اعلام وراثة
7- رقم حساب بنكي للمستفدين.
 
وأشار الأمين العام، إلى أنه يتم إرسال الأوراق عن طريق البريد السريع، أو بريد مسجل بعلم الوصول على عنوان النقابة العامة، أو عن طريق مندوبي النقابات الفرعية مع أرفاق طلب باسم الأمين العام لصرف الاعانة، ورقم موبایل للتواصل.
 
يأتى ذلك، بعد إعلان النقابة العامة للأطباء البيطريين، صرفها فى حالة الأصابة للعضو مبلغ 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه)، وفى حالة الوفاة للعضو يتم صرف مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه )، ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيه ) في حالة الإصابة، و 50000 جنيه ( خمسون الف جنية ) في حالة الوفاة.
 
 

نقابة الاطباء البيطريين

دعم نقابة الاطباء البيطريين

مصابى كورونا من الاطباء البيطريين

شهداء كورونا من البيطريين

نقابة البيطريين

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة البيطريين: صرف 50 ألف جنيه لأسر الأعضاء شهداء كورونا و10 آلاف للمصابين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:03 م

نقابة البيطريين تقرر تأجيل انتخابات التجديد النصفى إلى 17 يوليو المقبل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:38 ص

نقابة البيطريين تغلق مقرها أسبوعا بعد ظهور حالات كورونا باتحاد المهن الطبية

الجمعة، 29 مايو 2020 05:17 م

نقابة البيطريين تعلن وفاة أحد أعضائها فى الشرقية إثر إصابته بكورونا

الخميس، 14 مايو 2020 11:21 ص

وكيل نقابة البيطريين: 10 إصابات بفيروس كورونا بين الأعضاء

الأربعاء، 06 مايو 2020 01:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة