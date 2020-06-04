للأطباء البيطريين.. الأوراق اللازمة لصرف الدعم المادى لمصابى وشهداء كورونا

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لصرف الدعم المادى للمصابين من الأطباء البيطريين بفيروس كورونا، وأسر شهداء الأطباء البيطريين، وذلك من منطلق المسئولية والواجب المهني و المعنوي والمادي من النقابة العامة تجاه الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضحت نقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أصدرته:

أولا: المستندات الأتية في حالة الأصابة لصرف مبلغ عشرة ألاف جنيها:

1- تقرير طبي أصل من مستشفي حكومي موضحا به الأصابة مرفق به نتيجة تحليل مسحة اختبار فيروس كورونا، معتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة.

2- صورة كارنيه النقابة

3- صورة بطاقة الرقم القومي

4- رقم حساب بنكي.

5- سداد أشتراك النقابة لعام 2019م.

ثانيا:- المستندات الأتية في حالة الوفاة لصرف مبلغ خمسون ألف جنيها:

1- تقرير طبي من مستشفي حكومي موضحا به سبب الوفاة الأصابة بفيروس كورونا أو أصل من تصريح الدفن موضحا به سبب الوفاة

2- أصل شهادة الوفاة

3- صورة كارنيه النقابة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي

5- سداد أشتراك النقابة لعام 2019

6- أصل اعلام وراثة

7- رقم حساب بنكي للمستفدين.

وأشار الأمين العام، إلى أنه يتم إرسال الأوراق عن طريق البريد السريع، أو بريد مسجل بعلم الوصول على عنوان النقابة العامة، أو عن طريق مندوبي النقابات الفرعية مع أرفاق طلب باسم الأمين العام لصرف الاعانة، ورقم موبایل للتواصل.

يأتى ذلك، بعد إعلان النقابة العامة للأطباء البيطريين، صرفها فى حالة الأصابة للعضو مبلغ 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه)، وفى حالة الوفاة للعضو يتم صرف مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه )، ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيه ) في حالة الإصابة، و 50000 جنيه ( خمسون الف جنية ) في حالة الوفاة.