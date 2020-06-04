رئيس الوزراء يتابع مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية ورؤية تطوير حدائق المنتزه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعرض اللواء أحمد العزازى مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية، بها أنشطة سكنية، وتجارية، وصناعية، وتتضمن مشروعات إسكان مختلفة، منها بشاير الخير، والإسكان الاجتماعى، والإسكان الاستثماري. وشمل العرض دراسة محاور وطرق غرب الإسكندرية وطرق الوصول لأرض المشروع ومقترحات التطوير للطرق القائمة والطرق المقترحة، وموقف تخطيط الأرض، وتقسيماتها واستخداماتها.

وأوضح اللواء العزازى أن المشروع يقوم على أن يكون إلى جانب كل منطقة سكنية، منطقة حرفية وصناعية، وأخرى تجارية وإدارية، إلى جانب موقف للنقل العام، وميناء للنقل البرى لخدمة المناطق الحرفية والصناعية.

كما عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرؤية الشاملة حول مشروع تطوير منطقة حدائق المنتزه، التى تحتل موقعًا شديد التفرد على البحر، وتعدُ أحد أبرز كنوز مدينة الإسكندرية على ساحل المتوسط، بطول ساحل يصل لنحو 30 كم، وهى أيقونة هامة للتواصل مع مدن حوض البحر المتوسط.

وتم بحث الفرص الواعدة التى تتميز بها حدائق المنتزه، وخاصة الروائع العمرانية، كقصر المنتزه، وشاطئ المنتزه الرملى المميز، وكذا مناقشة المعوقات للعمل على تذليلها.

وعرض اللواء أحمد العزازى، دراسة شاملة حول رؤية تطوير حدائق المنتزه لإحياء كنوز الساحل المصرى، من خلال توفير متنزه لجميع فئات المجتمع، حديث ويلبى متطلبات الرواد المحليين والدوليين، من الأعمال والترفيه، للأطفال والعائلات، والحفاظ على ما تبقى من مساحات خضراء والعناية بها، لتكون متنفسًا لسكان مدينة الإسكندرية.

كما استعرض الاجتماع موقف عدد من المناطق السكنية غير المخططة، بمحافظة الإسكندرية، وجهود تطويرها.