الصحة العالمية: التزموا بارتداء الكمامة بهذه الأماكن منعا لعدوى كورونا

كتب وليد عبد السلام

طالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى المولات والمحال التجارية والأماكن العامة ومقرات العمل منعا لعدوى كورونا كما شددت المنظمة على أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت الدكتورة حنان بلخى، المدير العام المساعد لمقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية كشفت "إن التوسع الهائل فى البلدان، والمرافق والمرضى، الذين يشملهم نظام المراقبة الجديد لمقاومة مضادات الميكروبات يسمح لنا بتوثيق تهديد الصحة العامة الناشئ عن مقاومة مضادات الميكروبات بشكل أفضل".

وقالت: تشير معدلات المقاومة العالية بين مضادات الميكروبات المستخدمة بشكل متكرر لعلاج العدوى الشائعة، مثل التهابات المسالك البولية، أو بعض أشكال الإسهال، مما يجد الأطباء صعوبة فى إيجاد الطرق الفعالة لمعالجة هذه الأمراض على سبيل المثال، تفاوت معدل المقاومة للسيبروفلوكساسين، وهو مضاد للميكروبات يستخدم بشكل متكرر لعلاج التهابات المسالك البولية، من 8.4% إلى 92.9% فى 33 دولة مبلغة.

وأشارت إلى أن القلق يساور منظمة الصحة العالمية، من أن هذا الاتجاه سيزيد من الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية خلال جائحة فيروس كورونا "COVID-19 "، حيث تشير الأدلة إلى أن نسبة صغيرة فقط من مرضى فيروس كورونا COVID-19 يحتاجون إلى المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية اللاحقة، وقد أصدرت المنظمة توجيهات بعدم توفير العلاج بالمضادات الحيوية، أو الوقاية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 المعتدل، أو المرضى الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة أو الإصابة المؤكدة، ما لم يكن هناك مؤشر سريرى للقيام بذلك.