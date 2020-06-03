اليوم السابع
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"FDA"تطالب المرضى المتعافين بالتبرع ببلازما الدم لمساعدة مرضى كورونا فى الشفاء

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:21 م
"FDA"تطالب المرضى المتعافين بالتبرع ببلازما الدم لمساعدة مرضى كورونا فى الشفاء هيئة الاغذية والادوية الامريكية تطالب بالتبرع بالبلازما لمحاربة كورونا
كتبت أمل علام

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طالبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية،" FDA"، المرضى المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالدم، لمساعدة مرضى فيروس كورونا لمحاربة الفيروس والشفاء، مضيفة أنه إذا كنت قد تعافت تمامًا من فيروس كورونا COVID-19، فقد تتمكن من مساعدة المرضى الذين يحاربون العدوى حاليًا عن طريق التبرع بالبلازما لأنك قاتلت العدوى.

بلازما النقاهة
بلازما النقاهة

 وقالت، تحتوي البلازما الآن على الأجسام المضادة لفيروس كورونا " COVID-19 "، قدمت هذه الأجسام المضادة طريقة واحدة لجهاز المناعة لمحاربة الفيروس عندما كنت مريضا، لذلك يمكن استخدام البلازما لمساعدة الآخرين على محاربة المرض.

ما هي بلازما النقاهة؟

بلازما النقاهة هي الجزء السائل من الدم الذي يتم جمعه من المرضى الذين تعافوا من مرض فيروس كورونا الجديد، COVID-19، حيث يطور مرضى فيروس كورونا COVID-19 أجسامًا مضادة في الدم ضد الفيروس، الأجسام المضادة هي بروتينات قد تساعد في مكافحة العدوى، يتم التحقق من بلازما النقاهة لعلاج فيروس كورونا لعلاج، لأنه لا يوجد علاج معتمد لهذا المرض، وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى أنه قد يساعد بعض المرضى على التعافي من فيروس كورونا COVID-19.

يتم تشجيع الأشخاص الذين تعافوا تمامًا من  فيروس كورونا COVID-19 لمدة أسبوعين على الأقل على التفكير في التبرع بالبلازما، مما قد يساعد في إنقاذ حياة المرضى الآخرين، يجب جمع بلازما النقاهة فقط من الأفراد الذين تم شفائهم إذا كانوا مؤهلين للتبرع بالدم، كما يجب أن يكون لدى الأفراد تشخيص مسبق لفيروس كورونا "COVID-19 "، موثق بواسطة اختبار معملي، ويلبي معايير الجهات المانحة الأخرى، يجب أن يكون لا يعانى الشخص من أى مرض معدى وان يكون قد شفى من الفيروس نهائيا، ولا يعانى من أى أعراض، لمدة 14 يومًا على الأقل قبل التبرع.

وأشارت، إلى أن التبرع شخص واحد بالدم، يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، حيث تسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، تحديات غير مسبوقة لإمدادات الدم في الولايات المتحدة، وقد شهدت المراكز المانحة انخفاضًا كبيرًا في التبرعات، بسبب تنفيذ الإبعاد الاجتماعي، وإلغاء حملات التبرع بالدم.

 وأكدت، أن هناك حاجة إلى الدم كل يوم لتوفير العلاجات المنقذة للحياة لمجموعة متنوعة من المرضى، يمكنك المساعدة في ضمان استمرار توفر الدم للمرضى من خلال العثور على مركز التبرع بالدم بالقرب منك لتحديد موعد التبرع، تحتوي العديد من المواقع أيضًا على معلومات حول التبرع بالبلازما.

وحذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، من أنه لايزال من الضروري إجراء مزيدا من الأبحاث، لتحديد ما إذا كانت بلازما النقاهة آمنة، وفعالة، كعلاج لفيروس كورونا COVID-19 ، وما إذا كانت قد تقصر مدة المرض، أو تقلل من المرض، أو تمنع الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19


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فيروس كورونا

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