اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

230 شخص يشاركون في تجارب على دواء Flarin التجريبى لكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:46 م
230 شخص يشاركون في تجارب على دواء Flarin التجريبى لكورونا علاج تجريبى لكورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يقوم أطباء بريطانيون باختبار تركيبة مطورة من ايبوبروفين مضاد للالتهابات لمعرفة ما إذا كان يقلل من فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من أعراض حادة من كوفيد 19 من عدمه، هذه التجربة والمعروفة باسم "ليبيرات" ، ستكون دراسة عشوائية مع توقع مشاركة ما يصل إلى 230 مريضاً خلال الأشهر القادمة.

الايبوبروفين

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" تتضمن التجربة صيغة معينة من الإيبوبروفين ، الذي قال الباحثون إنه أظهر أنه أكثر فعالية من الإيبوبروفين القياسي لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARCS) ، وهو أحد مضاعفات الاصابه الخطيرة لفيروس كورونا ، حيث أن هذه الصيغة الدوائية مرخصة بالفعل للاستخدام في بريطانيا لشروط أخرى.

قال ماثيو هوتبوت ، مدير مركز NIHR Maudsley للأبحاث الطبية الحيوية: "إذا نجحت ، فإن قيمة الصحة العامة العالمية لنتائج هذه التجربة ستكون هائلة بالنظر إلى التكلفة المنخفضة وتوافر هذا الدواء".

28233332_356964348152886_165967394_n

في مارس ، قال وزير الصحة الفرنسي إنه يجب على الناس عدم استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين إذا كان لديهم أعراض كوفيد 19  ، المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك ، قال منظمو الأدوية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك صانع Nurofen Reckitt Benckiser (RB.L) إنه لا يوجد دليل على أن الإيبوبروفين يجعل COVID-19 أسوأ.

 

 

 


الايبوبروفين

مسكن الألم

علاج كورونا

علاج فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة