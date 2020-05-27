الجدل ما زال مستمرا.. العلماء يصرون: الإيبوبروفين لا يجعل أعراض فيروس كورونا أسوأ

كتبت إيناس البنا

يصر عدد من العلماء على أن الإيبوبروفين لا يجعل أعراض فيروس كورونا أسوأ، وبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل، كان الإيبوبروفين هو الدواء المفضل لفترة طويلة.ظهرت مخاوف في 14 مارس ، عندما قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن الإيبوبروفين يمكن أن يؤدي إلى يفاقم عدوى فيروسات التاجية ومنها كورونا.

يُعتقد أن تعليقاته تستند جزئيًا إلى الملاحظات التي أدلى بها طبيب أمراض معدية، حول 4 من مرضى Covid-19 الشباب الذين ليس لديهم ظروف صحية كامنة، الذين ظهرت عليهم أعراض خطيرة بعد تناول الإيبوبروفين ، بالإضافة إلى رسالة تم نشرها في مجلة Lancet Respiratory الطب قبل ذلك بثلاثة أيام.



الابيروفيرون وعلاقته بكورونا

اقترحت الرسالة ، من باحثين في سويسرا ، أن الإيبوبروفين يسهل على الفيروس دخول خلايا الجسم وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العدوى.

وفي 17 مارس ، نصحت NHS الأشخاص الذين يعانون من أعراض Covid-19 بتجنب تناول الإيبوبروفين واستخدام الباراسيتامول بدلاً من ذلك.

ولكن في أبريل ، تغيرت النصيحة مرة أخرى ، بعد أن قامت لجنة الأدوية البشرية ببريطانيا، والتي تقدم المشورة لحكومة المملكة المتحدة بشأن سلامة الأدوية ، بمراجعة البيانات حول ما إذا كان الأيبوبروفين قد يزيد من خطر تفاقم العدوى أم لا، وخلصت إلى وجود أدلة كافية على أن الأيبوبروفين يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 أو تفاقم الأعراض.

ولكن عاد الإيبوبروفين إلى الساحة مرة أخرى ، حيث أُخبر الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروسات التاجية "تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا كنت تشعر بعدم الارتياح".



ايبروفين

على الرغم من ذلك ، لا يزال بعض البريطانيين يخشون تناول الدواء ، كما يقول عدد من الصيادلة قائلين : "لا يزال لدينا الكثير من الإيبوبروفين على أرففنا ، ولا يتم بيعه كما اعتاد عليه".

الإيبوبروفين هو نوع من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) ، يعمل عن طريق الحد من إنتاج البروستاجلاندين ، والمركبات الشبيهة بالهرمونات المشاركة في الألم والالتهاب.

يستخدم الدواء على نطاق واسع لتخفيف ألم أو تورم الظروف اليومية مثل الصداع وآلام الأسنان والالتواء والسلالات، كما أنه يعتمد عليه كثير من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ، وبعضهم يحصل عليه بوصفة طبية.

يقول سيد دجاني صيدلى في هامبشير ببريطانيا: "لقد كان لدينا الكثير من المرضى الذين يعانون من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بسبب التهاب المفاصل قادمون أنهم لا يريدون تناولها بعد الآن".

ويضيف أنه كان من المزعج رؤية المرضى الذين يعانون من الألم أو اللجوء إلى علاجات غير مثبتة أو خطيرة عندما يمكن أن يساعدهم الإيبوبروفين، بعد أن كانوا يستخدموه لمدة أربع أو خمس سنوات وهم في حالة جيدة، ولكنهم يعانون الآن لأنهم لا يريدون تناولها.

ووصف الدكتور طاهر محمود ، استشاري أمراض الروماتيزم في عيادة لندن لهشاشة العظام وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية ، أنه "أمر محزن للغاية بشأن" لجوء المرضى إلى العلاجات المنزلية خاصة مرضى التهاب المفاصل، مشيرا إلى أن استبدال مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بعلاجات أخرى مثبتة يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة المرضى"، فيمكن أن يكونوا يعانون من ألم شديد وقاسية جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون غسل أنفسهم وارتداء ملابسهم ، أو تركهم مقيدين بالسرير".