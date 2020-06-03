ترامب: من الطبيعى دعوة الرئيس الروسى لقمة مجموعة الـ7

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه من الطبيعي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة الـ7، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت مؤسسة الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد اكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بخطته لعقد قمة مجموعة السبع.

وأضافت الرئاسة الروسية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن بوتين وترامب ناقشا في اتصال هاتفي اتفاق أوبك+ على إعتبار أنه يؤدي إلى استقرار أسواق النفط

وكان الكرملين قال، إن تصريحات مستشارة الأمن القومى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بشأن "تورط موسكو" بالاضطرابات فى أمريكا هى "تلميحات خاطئة" لا يمكن أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، فى رده على سؤال حيال تصريحات المستشارة السابقة، سوزان رايس : "أولا ، نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما يحدث فى الولايات المتحدة، ولكن كل ما يحدث هناك شأن داخلى لهذا البلد ، لم نتدخل قط فى الشئون الأمريكية وليست لدينا النية بالتدخل".