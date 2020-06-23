اليوم السابع
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زوج يتهم زوجته بالتحريض على قتله بعد عشرة 19 عاما بسبب المنقولات المنزلية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:00 ص
زوج يتهم زوجته بالتحريض على قتله بعد عشرة 19 عاما بسبب المنقولات المنزلية خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها نشوب خلافات حادة بينهم، وخروجها عن طاعته، بسبب رفضه تجديد المنقولات الزوجية لها بسبب ضائقة مالية يمر بها، وذلك بعد 19 عام من زواجهما، لتقوم  بتحريض بلطجية على ضربه، وطعنه بسلاح أبيض، وتركه بين الحياة والموت.

وأضاف:أصبحت تبتزنى للتنازل عن ممتلكاتي لها، رغم أننى كنت أعاملها باحترام رغم إساءتها، فضحتني وسط أهلي وأصدقائي وشهرت بى، رغم أنى لم أؤذيها وحاولت مساعدتها، ولكنها أصرت على الاستمرار بتصرفاتها".

وأكد الزوج و.س.أ، بعد تحريره بلاغ أمام قسم الشرطة بواقعة التعدي عليه، استيلاء زوجته علي متعلقاته الشخصية، وسرقة مبلغ مالي 60 ألف، واتهامه بإدعاءات باطلة، وملاحقته بدعاوي الحبس، رغم السنوات التى جمعتهم، وتحريض بلطجية ضده.

وتابع:" 19 سنه تحملت فيها تصرفات زوجتى، وطمعها، واستخدامي كبنك تسحب منه وأهلها، وعدم مراعاتها للأولاد بيننا، ووقوفي بجوارها وأهلها فى كثير من الأزمات، والتزامى بكافة مصروفات علاج والداها من اجلها".

وذكر الزوج فى دعواه ضد زوجته، كثيرا ما لجئت لطلب الوساطة من أهلها، والشكوى بعدم تحمل زوجتى المسئولية، ولكنها كانت تزداد فى تصرفاتها المستفزة حتى انتهت بطردي من المنزل ورفضت رجوعي ورؤية أولادي لشهور طويلة.

 

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 

 

 


محكمه الاسره

سقوط حكم النشوز

قانون الاحوال الشخصيه

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