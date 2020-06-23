"الصحة" تنشر 7 إنفوجرافات تتضمن نصائح غذائية للوقاية من كورونا

كتب وليد عبد السلام

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة انفوجرافات مختلفة تتضمن نصائح غذائية تساهم في الوقاية من كورونا ونصحت المواطنين بالحرص علي تناول الأغذية الصحية بشكل دائم .

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

أكدت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم بعد خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.



























