اليوم السابع
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فوائد الحليب على صحة الجسم أهمها حمايته من الامراض

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد الحليب على صحة الجسم أهمها حمايته من الامراض الحليب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الحليب  واحد من الاساسيات التى يجب أن نتناولها لتعزيز صحة الجسم والمناعة ونمو الأطفال حيث انه يحتوى نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والدهون الصحية، والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د وأ وب، والزنك وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك فوائد عديدة للحليب وهى:

فوائد الحليب
 

1:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد الذى يساعد على نمو الطفل وحمايته من مشاكل العظام والامراض.

3:تناول الحليب يحافظ على صحة الاسنان والعظام والوقاية من تسوس اللثة والالتهابات، كما انه يساعد على نمو أسنان الطفل.

4:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا الكالسيوم ، فهو يساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام ويقلل من الاصابة بالكسور والضعف.

5:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات، كما انه يحد من خطر الاصابة بسيولة الدم ويحمى الجسم من الاصابة بالجلطات.

6:يحتوى الحليب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

7:تناول الحليب يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.

8:كوب حليب دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء والنوم دون أرق ،وينصح دائما باعطائه للاطفال وكبار السن قبل النوم مباشرة.

9:يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الالتهابات والمشاكل التى تتعرض لها.

10:تناول كوب من الحليب البارد يعمل علاج التهابات المعدة والحد من الحموضة وحرق المعدة.

 

 

 


الحليب

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تناول الحليب

حليب

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