فوائد الحليب على صحة الجسم أهمها حمايته من الامراض

كتبت نهير عبد النبى

الحليب واحد من الاساسيات التى يجب أن نتناولها لتعزيز صحة الجسم والمناعة ونمو الأطفال حيث انه يحتوى نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والدهون الصحية، والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د وأ وب، والزنك وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك فوائد عديدة للحليب وهى:

فوائد الحليب



1:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد الذى يساعد على نمو الطفل وحمايته من مشاكل العظام والامراض.

3:تناول الحليب يحافظ على صحة الاسنان والعظام والوقاية من تسوس اللثة والالتهابات، كما انه يساعد على نمو أسنان الطفل.

4:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا الكالسيوم ، فهو يساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام ويقلل من الاصابة بالكسور والضعف.

5:يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات، كما انه يحد من خطر الاصابة بسيولة الدم ويحمى الجسم من الاصابة بالجلطات.

6:يحتوى الحليب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

7:تناول الحليب يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.

8:كوب حليب دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء والنوم دون أرق ،وينصح دائما باعطائه للاطفال وكبار السن قبل النوم مباشرة.

9:يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الالتهابات والمشاكل التى تتعرض لها.

10:تناول كوب من الحليب البارد يعمل علاج التهابات المعدة والحد من الحموضة وحرق المعدة.