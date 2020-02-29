اليوم السابع
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أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال

السبت، 29 فبراير 2020 01:00 ص
أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال نقص الكالسيوم فى الجسم_صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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نقص الكالسيوم من المشاكل الصحية الخطيرة التي تؤثر على نمو الأطفال وتزيد من خطر اصابتهم بالأمراض ونقص شديد في النمو، فمن يكون الكالسيوم في الجسم بطريقة معتدلة مثله مثل باقى الفيتامينات في الجسم ولكن في حالة نقص الكالسيوم في الجسم يتعرض الطفل لمشاكل عديدة ، وحسب ما ذكره موقع فأن هناك أعراض لنقص الكالسيوم في الجسم وهى algaecal

أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال

1: من أبرز أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال هي ضعف العضلات والعظام مع الإصابة بهشاشة العظام.

 

2: يؤثر نقص الكالسيوم على أسنان الطفل ويعرضها للضعف والتكسير كما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات اللثة ونزيفها، وتأخر في نمو الاسنان واصفرار لونها.

 

3:في الغالب يرتبط نقص الكالسيوم بنقص فيتامين د عند الأطفال، وبالتالي يؤثر ذلك على صحة ونمو الطفل.

 

4:اعوجاج القدمين أو ما يسمى بالكساح عند الأطفال مما يؤثر على نمو الطفل وحركته.

 

5:تخدير في الأصابع وتشنجات شديدة في العضلات وعدم القدرة على النشاط والحركة.

 

6:ضعف شديد في الشهية مع فقدان الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام.

 

7:ضعف شديد في الأظافر مع تكسيرها وظهور البقع عليها.

 

8:الإغماء المتكرر من ابرز اعراض نقص الكالسيوم والفيتامينات عموما في الجسم.

 

9:الاكتئاب والتوتر الشديد وعدم القدرة على التركيز.

 

10:يتعرض الطفل لاضطرابات في الدورة الدموية تؤثر على صحة القلب والضغط.

 

11: جفاف شديد في البشرة والشعر نتيجة نقص الكالسيوم والعناصر الغذائية  بالجسم.

 

12:زغللة في العين وعدم وضوح الرؤية.

 

 

وفى حالة نقص الكالسيوم عند الأطفال ينصح بزيارة الطبيب لتناول الادوية والمكملات الغذائية التي تساعد على زيادة الكالسيوم في الجسم كما ينصح الطبيب بتناول الأكلات الغنية بالكالسيوم ومنها

أكلات تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم

1:ينصح أولا بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل حيث انها تحتوى على جميع العناصر الغذائية ومنها الكالسيوم، حيث انها تساعد على نمو الطفل بشكل صحى وزيادة الكالسيوم في الجسم.

 

2:الكرفس، من أفضل أنواع الخضروات التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكالسيوم ، فمن الممكن إدخاله في الاكلات اليومية للطفل.

 

3:بذور السمسم، تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وزيادة الكالسيوم.

 

4:الاهتمام بتناول الفواكه التي تعمل على ترسيب الكالسيوم في الجسم ومنها" البرتقال، الليمون، الجوافة".

 

5:الاهتمام بتناول البيض والحليب، فتحتوى هذه الأطعمة على نسبة عالية من الكالسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز نمو الطفل وصحته.

 


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